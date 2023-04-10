Предприниматели встретятся в Сургуте в рамках бизнес-клуба "Деловар"

21 апреля в Сургуте состоится нетворкинг-встреча предпринимателей со всей России в рамках бизнес-клуба "Деловар"! Это уникальная возможность для тебя и твоего бизнеса.

На встрече ты сможешь обсудить актуальные темы, связанные с предпринимательством, а также получить ценные знания от опытных бизнесменов. Ты познакомишься с единомышленниками из разных городов, найдешь новых партнеров и клиентов, привлечешь инвестора в свой бизнес и расширишь сеть деловых контактов.

Встреча будет проходить в дружественной и приятной атмосфере, где каждый участник сможет найти что-то полезное для своего бизнеса.

Не упусти этот шанс улучшить деловые связи и расширить горизонты своего предпринимательства! Пройди по ссылке и заполни анкету, чтобы получить приглашение на нетворкинг-встречу 21 апреля в Сургуте. Вход свободный.

Подписывайся на клуб предпринимателей "Деловар" во ВКонтакте.