В Сургуте пройдет юбилейный Зеленый Марафон Сбера

Зеленый Марафон Сбера в этом году состоится 20 мая и пройдет уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

В Сургуте старт пройдет от центральной городской площади по ул. Университетская. В программе — дистанции 4,2 км, 10 км, 21,1 км, скандинавская ходьба и детский забег. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зеленого Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека, и сделать благотворительное пожертвование на портале СберВместе. Все средства поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зелёного Марафона.

Регистрация уже открыта на сайте забега.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Нашему Зелёному Марафону исполняется 10 лет. Мы запустили его в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи, чтобы развивать в нашем банке и всей стране интерес людей к здоровому образу жизни и ответственному отношению к природе. За эти годы частью спортивного, благотворительного и экологического праздника стали сотни тысяч россиян. В этом году мы проводим забег вместе с фондом «Вклад в будущее». На собранные средства мы высадим тысячи деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбер. Я приглашаю всех — и атлетов-любителей, и профессионалов, и болельщиков, и родителей, и детей — принять участие в Зеленом Марафоне, который станет одним из самых ярких и масштабных событий этого мая».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Зеленый Марафон – это не только спортивная история, но и социально важное мероприятие. Ежегодно во время Зеленого Марафона мы проводим экологические и благотворительные акции. Уверен, что при поддержке администрации муниципалитета мы и в этом году подарим сургутянам и гостям города большой спортивный праздник, реализуем экологические и социальные активности на площадке мероприятия. Приглашаю всех присоединиться к забегу, увидимся на старте 20 мая!»