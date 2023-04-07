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Квартиры в комплекте с келлерами в доме-эстете «Бенуа»

Дом-эстет «Бенуа» предлагает квартиры с продуманной системой хранения

Квартиры в комплекте с келлерами в доме-эстете «Бенуа»
Фото: Дом-эстет «Бенуа»

Современная тенденция в строительстве домов направлена на максимально грамотное использование пространства – каждый квадратный метр должен быть задействован по максимуму. В доме-эстете «Бенуа», расположенном в 30 микрорайоне Сургута учтены актуальные тренды строительства.

Например, в доме предусмотрена продуманная система хранения. Помимо вместительных гардеробных в «Бенуа» спроектированы келлеры.

Келлер — это специальное помещение, предназначенное для хранения вещей, которыми вы не пользуетесь постоянно. От обычной кладовой келлер отличает расположение: он всегда находится вне квартиры. К примеру, на одном этаже с подземным паркингом.

Помещение позволяет удобно хранить сезонные вещи. Так, владелец может организовать пространство квартиры более рационально, не перегружая интерьер шкафами.

Все келлеры оборудованы противопожарной сигнализацией, системой автоматического пожаротушения и вентиляцией. А спуститься к ним можно прямо на лифте с необходимого этажа.

Размерная сетка келлеров в «Бенуа» достаточно обширна. Можно выбрать тот размер помещения, который отвечает вашим потребностям.

XS: от 2.23 м² до 2.96 м²

S: от 3.02 м² до 3.99 м²

M: от 4.0 м² до 4.84 м²

L: от 5.13 м² до 5.96 м²

XL: 9.28 м²

Только до конца апреля, приобретая студию с двумя спальнями в доме-эстете «Бенуа» вы получите келлер в комплекте. Для выбора вам необходимо обратиться к менеджеру отдела продаж по номеру: +7 (3462) 76-80-73.

*Количество келлеров ограничено


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