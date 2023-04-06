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Каждая третья заявка — от уральцев: жители УрФО стали чаще покупать имущество с торгов

Жители УрФО стали чаще интересоваться имуществом с торгов

Каждая третья заявка — от уральцев: жители УрФО стали чаще покупать имущество с торгов
Фото: Сбер

Квартиры, жилые дома и таунхаусы оказались самым востребованным имуществом, которое приобретают на маркетплейсе Сбербанка Портал DA при помощи сервиса «Агент в торгах». При этом каждая третья заявка на приобретение имущества (30%) поступает от жителей Уральского региона.

Среди самых крупных объектов, которые приобретали уральцы с помощью агента, — ферма крупного рогатого скота за 11 млн рублей и оборудование молочного завода за 6 млн рублей.

Сергей Шальнев, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Интерес инвесторов к торгам обусловлен не только повышением финансовой грамотности населения, но и развитием инфраструктуры для всех участников рынка. Так, жители Урала все чаще стали пользоваться сервисом «Агент в торгах». Сегодня 20% сделок, реализованных на торгах, состоялись с помощью сервиса. Совокупная стоимость всего приобретенного с участием сервиса имущества составила более 500 млн рублей. Сегодня торги в банкротстве стали доступны каждому, и Сбер делает все для обеспечения простого и прозрачного процесса приобретения объекта».

Евгения Уткина, заместитель генерального директора «АБК»:

«Агент в торгах» – это первый сервис для участия в торгах с онлайн-формой для подачи заявок и оформлением документов. Клиенту не нужно посещать офис. Заказать услугу и подать документы можно онлайн на сайте сервиса. Профессионализм агента дает возможность любому желающему, не имея опыта участия в торгах, значительно сэкономить время, избежать возможных ошибок и получить возможность приобрести актив на оговоренных площадкой условиях. Сервис придерживается правила «1 торги, 1 клиент», что гарантирует клиентам надежность и конфиденциальность».

Раньше сервис «Агент в торгах» работал только на маркетплейсе Портал DA. Теперь он доступен для желающих приобрести актив с торгов на любой электронной торговой площадке. С помощью этой услуги покупатель может принять участие в торгах по фиксированной стоимости. Заявка и документы оформляются онлайн. Весь путь по приобретению актива сопровождает профессиональный агент. Это гарантирует допуск к участию в торгах. Кроме того, сервисом предусмотрена бесплатная консультация по вопросам, связанным с торгами. Сервис «Агент в торгах» разработан дочерней компанией Сбера ООО «АБК».


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