Комиссию за переводы призванным на военную службу отменили в Сбербанке с 31 марта

С 31 марта Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба банка, для клиентов, получающих зачисления на карту Сбера, на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счёту. Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах.

Перевести деньги без комиссии можно не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов. Функция переводов без комиссии для клиентов-участников СВО подключена банком автоматически – в мобильном приложении банка в разделе «Профиль - У вас подключено» появится опция «Переводы без комиссии».

Ранее для поддержки клиентов-участников СВО банк уже отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР Сбербанка. Кроме того, такие клиенты могут вернуть комиссию за годовое обслуживание карты — для этого необходимо обратиться в контактный центр банка. Также доступна возможность проводить банковские операции через смс с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.

К другим мерам поддержки участников СВО относятся: оформление карт на территории призывных пунктов, оформление кредитных каникул, запрет на списание арестов денежных довольствий, списание кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства, помощь с перевыпуском и получением утерянных карт, оперативная обработка поступающих запросов от участников СВО, обслуживание по доверенности родственников и близких.