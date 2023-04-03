В Югре «Транснефть – Сибирь» провела плановое пожарно-тактическое учение

«Транснефть – Сибирь» провела плановое пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара в насосном зале общего укрытия магистральных насосных агрегатов линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Каркатеевы» совместно с Нефтеюганским пожарно-спасательным гарнизоном федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Цель – отработка действий личного состава при проведении боевого развертывания, взаимодействие пожарной охраны с администрацией и службами производственного объекта, а также проведение эвакуации персонала с территории объекта при возможном пожаре.

По тактическому замыслу учения, «пожар» в насосном зале возник в результате разрушения торцового уплотнения магистрального насосного агрегата с последующим выходом и возгоранием нефти. Площадь условного пожара составила 186 квадратных метров. Оператором НППС совместно с дежурным персоналом станции были приняты меры по условному перекрытию задвижек на нефтепроводе, отключению электроэнергии. Оперативно проведена эвакуация персонала из «опасной» зоны.

Через три минуты на место прибыл дежурный караул 25-й пожарно-спасательной части, охраняющей ЛПДС «Каркатеевы». В целях ликвидации условного пожара проведена условная пенная атака пожарным стволом Пурга-30 для тушения «нефти» в насосном зале с подачей ручных комбинированных стволов для защиты технологического оборудования в электрозале и фасада здания общего укрытия.

Условный пожар был локализован, а затем ликвидирован в кратчайшие сроки. Комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия.

К учениям были привлечены шесть единиц пожарной и спецтехники, 32 работника пожарной охраны и ЛПДС «Каркатеевы» Нефтеюганского УМН.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб АО «Транснефть – Сибирь» является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия.