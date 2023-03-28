Светлана Волженина, замдиректора Государственной библиотеки Югры, формирует дополнительную пенсию в Ханты-Мансийском НПФ

Светлана Юрьевна Волженина, заместитель директора Государственной библиотеки Югры, формирует дополнительную пенсию в Ханты-Мансийском НПФ уже пятый год.

«Как и очень многие, увидев размер своей пенсии, я поняла, что это не позволит мне хорошо жить. И спохватившись поздно, но тем не менее, в 2018 году я обратилась в Ханты-Мансийский НПФ и стала делать отчисления. Сначала это были 10 тысяч рублей, потом в 2021 году я увеличила отчисления до 20% от заработной платы. Надеюсь, что с дополнительной пенсией мой уровень жизни будет лучше», – рассказала Светлана Юрьевна.

Светлане Юрьевне в программе «Две пенсии для бюджетников» нравится то, что она может сама определять размер отчислений. А впоследствии, когда она выйдет на пенсию, сможет сама определить, сколько времени будет получать эти отчисления.

Программа «Две пенсии для бюджетников» реализуется с 2004 года Правительством Югры совместно с Ханты-Мансийским НПФ. Взносы участников программы софинансируются из окружного бюджета, а Ханты-Мансийский НПФ начисляет на пенсионный счет гарантированный доход.

С 1 января 2023 года заработала система гарантирования прав участников по негосударственному пенсионному обеспечению. Это значит, что взносы участников программы «Две пенсии для бюджетников», застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

В программе участвует более 49 тысяч бюджетников, узнать подробнее об уникальной пенсионной программе можно на сайте двепенсии.рф.