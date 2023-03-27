ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов банка на Среднем Урале в 2022 году. Количество безналичный операций за прошлый год выросло на 7%. Наибольшая в регионах УрФО доля таких транзакций в общем объеме платежей - в Ямало-Ненецком автономном округе.

За 2022 год клиенты ВТБ в Уральском федеральном округе провели около 300 млн безналичных операций на общую сумму 288 млрд рублей. Доля безналичных операций в регионе составляет 57%. Самым «безналичным» субъектом в УрФО стал Ямало-Ненецкий автономный округ с долей таких операций в 62%. Это второй показатель среди всех регионов страны. На втором месте – Тюменская область (58%), по 57% безналичных транзакций совершают в Югре и Свердловской области, 54% - на Южном Урале.

Чаще всего уральцы оплачивали покупки банковской картой. За 2022 год клиенты ВТБ в регионе провели 289 млн транзакций картой на общую сумму свыше 222 млрд рублей, их доля в общем объеме безналичного оборота в регионе составляет 77%. При этом наибольший объём операций проводится по дебетовым картам (63%).

Все больше клиентов банка в регионе для проведения платежей и переводов используют Системе быстрых платежей. С ее помощью уральцы в 2022 году осуществили 1,5 млн операций на 3,7 млрд рублей. Объем транзакций по СБП вырос по сравнению с 2021 годом в 6 раз. Около 45% суммы переводов и платежей через СБП в округе приходится на Свердловскую область