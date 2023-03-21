В 30 микрорайоне Сургута началось строительство нового семейного квартала «Азбука». Это свежее прочтение уже реализованного здесь проекта. Новый квартал вобрал в себя весь опыт создания комфортного и безопасного пространства для жизни.
1. Видеонаблюдение. На территории дома будут установлены камеры. В зоне видимости будет также детская площадка и придомовая территория. Всё самое важное под контролем.
2. Двухметровый забор. Территория двора полностью свободна от автомобилей, поэтому гулять здесь будет безопасно. А ещё интересно, поскольку есть разнообразие игровых и спортивных площадок.
3. Безбарьерный вход. Вы с легкостью войдете в подъезд с большим чемоданом, ребенком на руках, коляской или спортивным инвентарем. Никаких ступеней и пандусов.
4. Два тамбура. Доступ к первому свободный. Войдя в него, вы можете спокойно достать ключ от домофона, чтобы открыть основную дверь. В тамбуре намного теплее, поскольку нет ветра. Да и во время дождя не придется мокнуть, неловко искать ключи с зонтом в одной руке и сумками в другой.
5. Колясочная. Здесь можно хранить не только коляски, но и спортивное снаряжение, велосипеды, самокаты и скейты. Поднимать тяжелый инвентарь домой и спускать его обратно больше не придется.
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