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​Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордные 565 млрд рублей

Сбербанк может направить на дивидендные выплаты за 2022 год рекордные 565 млрд руб.

​Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордные 565 млрд рублей
Фото: Сбер

Сбербанк может направить на дивидендные выплаты за 2022 год рекордные 565 млрд руб. или 25 рублей на одну акцию, сообщает ТАСС.

"Наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА (годовое собрание акционеров - прим. ТАСС) решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 млрд руб. Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых исходя из цены акций Сбера в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие пять месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения", - сказал глава банка Герман Греф, отметив, что дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны, а дата закрытия реестра определена на 11 мая.

Чистая прибыль банка по МСФО за 2022 год составила 270 млрд рублей.

"Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом. Мы показали наши прогнозы на 2023 год, в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли", - сказал он.


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