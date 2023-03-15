АО «Транснефть – Сибирь» провело плановое учение на подводном переходе магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе через протоку Хадырьяхапарод в ЯНАО. Цель тренировочного мероприятия – проверка готовности и отработка действий персонала по локализации и ликвидации аварийного выхода нефти в условиях ледостава.

По замыслу учений на участке нефтепровода в районе подводного перехода было зафиксировано снижение давления ниже допустимого. Диспетчер «остановил» транспортировку и оповестил руководителей подразделений и службу ведомственной охраны Уренгойского управления магистральных нефтепроводов, а также оперативные службы и контрольно-надзорные организации. Было подтверждено повреждение трубопровода в русловой части.

Для локализации в расчетное время прибыли подразделения линейной аварийно-эксплуатационной службы Уренгойского УМН. Специалисты провели обследование территории, оградили место условной аварии. В процессе тренировки было установлено 100 м боновых заграждений в зимнем исполнении. Также использованы нефтесборное оборудование, машины для резки льда, шанцевый инструмент, установлены ПВХ-емкости для сбора «нефти».

Условный инцидент ликвидирован полностью в нормативные сроки. После отбора и анализа проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод служба экологической безопасности и рационального природопользования Уренгойского УМН в рамках эколого-аналитического контроля подтвердила отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами.

В мероприятии приняли участие 21 человек, было задействовано свыше 5 единиц спецтехники и 15 единиц оборудования.

Наблюдатели положительно оценили результаты проведенного учения. Участники тренировки продемонстрировали высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации последствий условной аварийной ситуации.

Квалификация персонала и техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах АО «Транснефть – Сибирь», тем самым обеспечивается высокий уровень производственной и экологической безопасности.