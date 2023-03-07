16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4728   EUR  80,2353  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сбербанк на 45% увеличил финансирование строительства жилья на Урале

Уральский банк Сбербанка за 2022 год предоставил девелоперам на строительство жилья 250 млрд рублей

​Сбербанк на 45% увеличил финансирование строительства жилья на Урале
Фото: Сбер

Уральский банк Сбербанка за 2022 год предоставил девелоперам на строительство жилья 250 млрд рублей — на 45% больше, чем в 2021 году. Сейчас на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан Сбербанк финансирует 70% всего строящегося жилья — это более 7 млн кв. метров, при этом более половины многоквартирного жилья в прошлом году было введено с финансовой поддержкой банка. Об этом рассказали эксперты Сбербанка на конференции для застройщиков, которая прошла на площадке банка.

Около 30% объектов с финансированием банка были сданы на три-шесть месяцев раньше запланированного срока. Это говорит о том, что механизм работы с проектным финансированием доказал свою эффективность и может обеспечить своевременность ввода объектов в эксплуатацию.

Главным драйвером строительной отрасли в 2022 году стала ипотека. В прошлом году Уральский банк Сбербанка выдал более 190 млрд рублей на покупку жилья в новостройках, количество кредитов превысило 30 тысяч.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«В большинстве крупных городов сейчас наблюдается дефицит свободных участков для жилой застройки. Поэтому одним из основных трендов стали проекты комплексного развития территорий. В прошлом году Сбербанк одобрил финансирование для реализации пяти проектов КРТ на Урале на общую сумму более 67 млрд рублей. Совокупный объем возводимого жилья по ним превысит 1 млн квадратных метров. Мы ожидаем, что в 2023 году число таких проектов продолжит расти».

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:31, просмотров: 183, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Повар из Сургута стал участником шоу «Молодые ножи» 1082
  2. ​Поразительно, но у Сургута напрочь вымарана часть истории, связывающая его с Обью. Это нужно исправлять воссозданием ареала речпорта 925
  3. В ХМАО на время закрыли участок трассы из-за метели 823
  4. Фототерапия рака // ФОТОРЕПОРТАЖ 815
  5. «Парфюмер» в антрепризе: синергия танца и слова // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС 767
  6. Индийское кино снимут в Югре 751
  7. В России на 7,5% выросли продажи крепкого алкоголя 700
  8. ​В Ханты-Мансийском НПФ наградили лучших сотрудников 2022 года 624
  9. ​Два грантовых конкурса выиграли музеи Тюменской области 581
  10. В Сургуте произошел взрыв подсолнечного масла – хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами 539
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 15838
  2. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 2526
  3. ​В Югре похолодает до -30 градусов 2299
  4. Мошенники «помогли» жителю Сургута отправить заявку на мобилизацию без его ведома 2281
  5. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 2150
  6. ​«Круговое движение» теряет силу, но Сургут этого пока не почувствует 2142
  7. Сургутские налоговики получат новое здание за миллиард рублей 2089
  8. ​В центре Сургута произошло ДТП на виду у инспекторов ДПС // ВИДЕО 2041
  9. ​Нужно сурово наказывать организаторов подобных молодежных сообществ 1950
  10. Плату за общедомовые расходы начали рассчитывать по-новому: как это повлияет на сургутян 1913
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 15838
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 8422
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7716
  4. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 4935
  5. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4730
  6. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4484
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4447
  8. Продажа кирпичей 3792
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 3754
  10. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 3693

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика