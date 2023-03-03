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ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры большой площади

​С 3 марта ВТБ запускает временную программу с дополнительным дисконтом по ипотеке для больших квартир

ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры большой площади
Фото: ВТБ

С 3 марта ВТБ запускает временную программу с дополнительным дисконтом по ипотеке для заёмщиков, приобретающих квартиры площадью от 85 кв. метров. Скидка в размере 0,2 п.п распространяется на готовое и строящееся жилье и может быть суммирована с другими дисконтами банка. В результате максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ может достигать 0,5 п.п.

«ВТБ стратегически важно оказывать адресную помощь российским семьям, в первую очередь тем, кто воспитывает детей. Ранее мы предлагали установить для таких клиентов дифференцированную ставку на государственном уровне в рамках льготной ипотеки, а сегодня запускаем собственную подобную программу. В настоящее время на квартиры от 85 кв. метров в ВТБ приходится примерно каждая седьмая ипотечная сделка. Принцип «Больше метров – меньше ставка» позволит нашим заемщикам приобрести просторную квартиру с меньшей финансовой нагрузкой и обеспечить будущему поколению комфортные условия жизни. С учетом дополнительного дисконта итоговая ставка по ипотеке для наших клиентов будет одной из наиболее доступных на рынке», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

С запуском новой скидки минимальная ставка в рамках стандартных ипотечных программ ВТБ теперь составляет 10,7%. По «Ипотеке с господдержкой-2020» кредит доступен от 7,5%. Средства в рамках «семейной программы» банк предлагает от 5,5% (в ДФО - от 4,5%), IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,5%, а Дальневосточная – от 1,5%. Помимо скидки на квартиры большой площади, в ВТБ можно получить дисконт в размере 0,3 п.п. за оформление заявки на ипотеку онлайн, использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, а также получение зарплаты на карту банка.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотеки. По итогам 2022 года банк оформил около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей, показав второй результат по продажам в своей истории. Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись примерно на 16%. Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.


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