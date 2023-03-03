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Группа ПСБ запустила первый в России облигационный паевой фонд в юанях

Клиенты ПСБ могут вложиться в паевый инвестиционный фонд в юанях

Группа ПСБ запустила первый в России облигационный паевой фонд в юанях
Фото: ПСБ

Группа ПСБ запустила первый на отечественном рынке розничный открытый паевой инвестиционный фонд, инвестирующий в облигации российских компаний, номинированные в китайском юане.

Фонд «Курс на Восток» под управлением УК ПСБ – это доступный инструмент в иностранной валюте для частных инвесторов. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций, а также дает возможность защитить вложения в случае ослабления курса рубля.
Запуск фонда стал возможен благодаря активному размещению облигаций в китайской валюте российскими компаниями. Также в состав портфеля фонда входят торгующиеся на Московской Бирже облигации российских эмитентов, номинированные в долларах.

«С учетом доли импорта в структуре товарооборота и потребления населения активы, номинированные в твердых валютах, являются одним из фундаментов инвестиционного портфеля. Сегодня юань — альтернативная и перспективная твердая валюта дружественной страны, интерес к которой со стороны инвесторов все больше растет. Влияние китайской валюты в мире усиливается, о чем говорит увеличение доли юаня в международных расчетах и резервах стран. Мы видим возрастающий интерес со стороны частных инвесторов к инструментам в валютах дружественных стран и первыми на российском рынке предлагаем решение, позволяющее клиентам диверсифицировать валютную корзину сбережений с минимальным уровнем риска, характерном для облигационных стратегий. Фонд «Курс на Восток», инвестирующий в облигации в валюте Поднебесной, стал органичным дополнением продуктовой линейки УК ПСБ в сегменте надежных, консервативных решений», – прокомментировал старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Приобрести паи фонда «Курс на Восток» можно в личном кабинете УК ПСБ, в мобильном приложении и интернет-банке ПСБ, а также в отделениях банка.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 15.12.2022 за № 5223 (далее – «Фонды»). Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. www.upravlyaem.ru. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


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