Первый в Югре жилищный кредит получил гражданин Узбекистана в Нижневартовске

Первый в Югре жилищный кредит для иностранных граждан от Сбербанка на приобретение двухкомнатной квартиры получил гражданин Узбекистана в Нижневартовске. Взять ипотечный кредит в Сбербанке для покупки недвижимости на территории России могут граждане и других стран. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Иностранные граждане с помощью ипотеки от Сбербанка могут выбрать квартиру в России как на вторичном рынке, так и в новостройке. Кроме того, можно взять кредитный заём на строительство собственного жилого дома или загородной недвижимости, а также покупку гаража/машино-места».

Обязательный пакет документов для таких заемщиков включает паспорт иностранного гражданина, миграционную карту, документ о временной или постоянной регистрации и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в России (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза). Срок кредита – до 30 лет, первоначальный взнос – не менее 10%.

Ознакомиться с условиями программы «Ипотека для иностранных граждан», рассчитать свой кредитный потенциал, а также отправить заявку на одобрение можно на сайте ДомКлик по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs/foreigner-mortgage Программа ипотеки для иностранных граждан доступна до 30 июня 2023 года.