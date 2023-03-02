Впервые в Сургуте: эксклюзивное благоустройство придомовой территории!

При создании дома ZIMA мы решили отойти от стандартных решений и продумали благоустройство придомовой территории, ориентируясь на взрослых жителей дома. Территория будет поделена на четыре зоны.

Парк с зоной коворкинга

Тут будет предусмотрено все для комфортной работы: розетки для подзарядки устройств и wi-fi. А также столы для интеллектуальных игр и навесы с качелями для релакса. В теплое время года можно будет работать на свежем воздухе в удобно оборудованном для этого месте прямо во дворе.

Площадка для спорта

Главный атрибут площадки — корт для игры в большой теннис, волейбол и баскетбол. При этом ракетки и мячи вы всегда сможете взять у консьержа. Об этом мы позаботимся заранее. Вам останется только выйти и сыграть соседский сет в теннис.

Поле для мини-гольфа

В этой зоне двора за партией в гольф вы можете обсудить бизнес-вопросы или, наоборот, отвлечься от рутины. На площадке предусмотрено несколько дорожек с лунками и огибающими их зелеными насаждениями, для усложнения игры. Инвентарь будет также храниться у консьержа.

Рекреационная площадка

Зона пеших прогулок, со скамейками и навесами для отдыха, где можно будет совершать променады, любуясь декоративными зелеными композициями и арт-инсталляциями во дворе. Вечером территория будет освещена декоративной подсветкой

Узнать больше подробностей о финальном проекте в микрорайоне можно на сайте: zimasurgut.ru

Или на персональной встрече. Запись по телефону: +7 (3462) 27-08-32.