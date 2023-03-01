Топ-менеджеры СКБ Контур побывали на экскурсии в технологическом хабе Сбербанка. Делегацию возглавил председатель совета директоров компании Дмитрий Мраморов.

Сбербанк открыл технохаб для ИТ-специалистов в Екатеринбурге в декабре 2022 года. Здание рассчитано на 1700 рабочих мест. На каждом этаже расположены коворкинговые и рекреационные зоны, кофе-поинты, многофункциональные залы для проведения мероприятий вмещают до 150 человек.

Для новых ИТ-сотрудников функционирует центр адаптации (IT Bootcamp). С его помощью новички могут быстро погрузиться в работу в Сбере и свои проекты, получить все необходимые знания и навыки, чтобы уже с первых дней адаптация проходила максимально эффективно.

Для смены деятельности, психологической разгрузки и поддержания здорового образа жизни сотрудники посещают фитнес-зал, обедают в кафе или ресторанах.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«СКБ Контур — первая компания, которая посетила технохаб Сбербанка, и мы рады видеть у себя в гостях лидеров в ИТ-отрасли на Урале. Только встречаясь, обсуждая тренды, делясь друг с другом опытом, можно создавать передовые IT-решения для повышения эффективности своего бизнеса и бизнеса наших клиентов, в том числе на основе искусственного интеллекта».

Дмитрий Мраморов, председатель совета директоров СКБ Контур:

«Мы в СКБ Контур уделяем большое внимание организации рабочего пространства сотрудников. Потому что уверены: комфортная обстановка активизирует творчество и помогает легче выполнять рутинные задачи. Технологический центр Сбербанка — многофункциональное пространство, где созданы все условия для удобной и эффективной работы, учтены все потребности сотрудников. А такие встречи — отличный повод для лидеров отрасли обменяться опытом и обсудить возможности привлечения талантливых специалистов».