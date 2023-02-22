ВТБ установил график работы своих офисов с 22 по 24 февраля и 7-8 марта. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут в 193 точках продаж. Большинство финансовых операций в этот период будут доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать физических лиц в предстоящие праздники будут наиболее востребованные среди клиентов отделения. Клиенты банка в Югре смогут воспользоваться услугами ВТБ в трех дежурных офисах по адресам: в Сургуте на проспекте Мира, 1, в Ханты-Мансийске на ул. Мира, 52 и в Нижневартовске на ул. Мира,20. Указанные филиалы будут работать 24 февраля с 10 до 18 часов.

Полный перечень дежурных офисов и режим их работы опубликован на сайте ВТБ. 22 февраля обслуживание клиентов будет проводиться по сокращенному на 1 час графику.

Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн.

«Напоминаем, что в период длительных выходных мошенники традиционно увеличивают свою активность, поэтому мы просим клиентов быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать простые правила безопасности, - отметил управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Владимир Шевелев. - Никому не сообщайте свои личные данные, пароли, в том числе из смс-сообщений, не отвечайте на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике - сразу прерывайте разговор или переписку и самостоятельно перезвоните в банк».