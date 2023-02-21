Жители Югры стали чаще посещать рестораны и тратить деньги на путешествия. Об этом свидетельствуют данные по количеству платежей, совершенных банковскими картами через терминалы Сбербанка в регионе.

По итогам 2022 года количество безналичных платежей в ресторанах выросло на 27% по сравнению с 2021 годом. На 17% чаще, чем годом ранее, жители Югры расплачивались картами при покупке авиа- и железнодорожных билетов. Больше внимания жители стали уделять здоровью и посещать фитнес-центры —безналичные транзакции по этому направлению показали рост на 11%. Но и фастфуд югорчане стали покупать чаще – на 10%.

В магазинах одежды, обуви, электроники и бытовой техники количество платежей картами осталось на уровне 2021 года, не изменились показатели по покупкам югорчан в автомагазинах и автосервисах.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«По статистике СберИндекс, доля безналичных платежей на Урале по итогам четвертого квартала 2022 года в общем торговом обороте составляет 65%, в то время как в среднем по России – 60%. В нашем регионе предприятия торговли и услуг активнее, чем на многих других территориях, внедряют современную платежную инфраструктуру. А покупатели, в свою очередь, всё чаще отказываются от наличных и для расчетов предпочитают карты и смартфоны».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Согласно исследованиям СберИндекса, Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск – в лидерах городов России по доле безналичного оборота. Всего за 2022 год количество платежей по картам через терминалы Сбербанка в Ханты-Мансийском автономном-округе выросло на 4% по сравнению с 2021 годом. Почти половина всех совершенных операций (49%) приходится на продуктовые магазины и супермаркеты».

По данным лаборатории СберИндекс за 4 квартал 2022 года, самыми передовыми регионами УрФО по доле безналичного торгового оборота стали Ямало-Ненецкий автономный округ (69,4%) и Тюменская область (69,2%).