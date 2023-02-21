16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8596   EUR  79,7588  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Покачей и двух месторождений нефти

Энергетики провели плановый ремонт высоковольтной ЛЭП «Прогресс – Аган»

​«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Покачей и двух месторождений нефти
Фото: Россети Тюмень

Компания «Россети Тюмень» повысила надежность электроснабжения 16 тысяч жителей г. Покачи, а также Покачевского и Северо-Покачевского месторождений нефти, выполнив плановый ремонт высоковольтной ЛЭП «Прогресс – Аган».

В ходе ремонта специалистам пришлось заменить 30-ти метровую опору ЛЭП, расположенную на заболоченной местности, где почва не промерзает даже при температуре воздуха до минус 30 градусов. При этом работы на объекте требовали использования многотонной колесной спецтехники. Для снижения давления многотонных машин на снежно-ледяной покров «Россети Тюмень» использовали металлические «сани» размером 5х20 метров. Распределение веса по настилу позволило безопасно провести работы, в которых энергетики задействовали 7 единиц спецтехники, в том числе автокран и бурильно-сваебойную машину.

Отметим, все работы на линии проведены в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду 2023/24.


нравится (0) не нравится (0)
21 февраля в 15:48, просмотров: 265, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Увеличили расходы на рестораны и путешествия: Сбер проанализировал траты югорчан за 2022 год 908
  2. В СОКБ открыли новое онкологическое отделение 600
  3. В Нижневартовске в жилом доме обрушился лестничный пролет 487
  4. Югорчанин зарезал свою мать после ссоры 481
  5. ​На месторождении в ХМАО рабочего завалило грунтом 472
  6. ​По Сургуту прокатится «Читающий автобус» 465
  7. ​Чемпион мира проведет мастер-класс по вольной борьбе в Нижневартовске 447
  8. Водитель «КамАЗа» спровоцировал аварию с пострадавшим в Нижневартовском районе 447
  9. Не стоит народ за «Виагрой» 442
  10. ​В Сургуте по просьбе жителей отремонтируют более 2,5 км дорог 440
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5292
  2. «Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам» 2637
  3. Продажа кирпичей 2501
  4. «Решение кроссвордов помогает в профилактике деменции» 2310
  5. ​Сургут празднует сегодня день рождения 2123
  6. «Бояться не нужно»: глава Сургута ответил на заявление Барбары Брыльской 2049
  7. ​Если свободными деньгами Сургутнефтегаза залатают дыры в госбюджете – это будет плохо для компании, но не критично для Югры и Сургута 2006
  8. Полвека назад в Сургуте… 2004
  9. ​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать? 2000
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 февраля? // АФИША 1926
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7820
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5292
  3. Лесоповал 3971
  4. Рекорд сорок третьего 3846
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3719
  6. ​Крюк на кладбище 3589
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3487
  8. Проверка на ценности 3358
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3195
  10. Эпидемия рака в Югре? 3189

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика