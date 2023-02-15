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​«Транснефть – Сибирь» помогла сохранить культурное наследие в Тюменской области

АО «Транснефть – Сибирь» обеспечило сохранность объектов культурного наследия в районе р. Дуван Тюменского района

​«Транснефть – Сибирь» помогла сохранить культурное наследие в Тюменской области
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» обеспечило сохранность объектов культурного наследия в районе р. Дуван Тюменского района. Археологические раскопки проводятся в связи с реконструкцией магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск.

Проектной документацией на подводном переходе через реку предусмотрена замена пойменного и руслового участков основной нитки трубопровода протяженностью 800 м, а также монтаж запорной арматуры и перемычек на береговых участках МН.

Новые участки трубы будут проложены по территории памятников «поселение Дуванское 1А», «поселение Дуванское 6А». Первый этап работ, предусматривающий обеспечение сохранности «поселения Дуванское 1А», был выполнен осенью 2022 года. Общая площадь вскрытия культурного слоя составила около 794 кв. м. В раскопе исследовано сооружение, связанное с металлопроизводством, датированное эпохой ранней бронзы (конец IV тыс. до н. э – вторая треть III тыс. до н.э.).

В настоящее время в рамках второго этапа выполняются работы по спасению памятника «поселение Дуванское 6А». В культурном слое отмечены фрагменты других культур – переходного от бронзового к железному веку (иткульская культура (VIII-VI вв. до н.э.) и средневековья. Ориентировочная площадь археологических работ составляет 9 669 кв. м.

АО «Транснефть – Сибирь» в соответствии с требованиями федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обеспечивает проведение и финансирование работ по сохранению памятника археологического наследия до начала строительно-монтажных работ на линейной части МН.

Всего в 2022 году предприятие организовало охранно-спасательные мероприятия на 4 объектах, общая площадь вскрытия культурного слоя составила более 2,8 га. В 2023 году охранно-спасательные мероприятия будут организованы на территории 13-ти выявленных объектов культурного наследия общей площадью 1,4 га. Также планируется провести исследования на наличие историко-культурных памятников на территории 62 производственных объектов, где предусмотрено проведение мероприятий по реконструкции. Кроме того, в планах компании – разработка и согласование четырех проектов по сохранению памятников. Планируемая стоимость всех работ в текущем году составит 115 млн рублей. Археологические исследования будут на участках МН, расположенных на территории ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской и Томской областей.


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