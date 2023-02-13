С 9 по 11 февраля в деревне Ярки проходил муниципальный конкурс «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2023», где Ханты-Мансийский НПФ выступил спонсором мероприятия. Всего в конкурсе приняли участие 19 работников образования.

Своими впечатлениями от конкурса поделилась Назарикова Анна, призер в номинации «Учитель года»: «Я впервые участвую в таком конкурсе, мне очень понравилось. Было безумно волнительно, конечно, возникали небольшие трудности, но я со всем справилась и получила замечательный опыт».



Победителями этого года стали:



«Руководитель года Ханты-Мансийского района – 2023»:

2 место – Лисицына Алена Олеговна, «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева».

1 место – Сивкова Жанна Владимировна, «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский».



«Учитель года Ханты-Мансийского района – 2023»:

3 место – Назарикова Анна Сергеевна, «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский», учитель русского языка и литературы.

2 место – Комалова Любовь Александровна, «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск», учитель начальных классов.

1 место – Воронцова Юлия Владимировна, «Средняя общеобразовательная школа с. Батово», учитель биологии, химии, географии.



«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района – 2023»:

3 место – Красноперова Мария Сергеевна, «Детский сад «Голубок» п. Луговской».

2 место – Девяткова Елена Валентиновна, «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск».

1 место – Норкова Юлия Михайловна, «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск».



«Педагогический дебют Ханты-Мансийского района – 2023»:

2 место — Кох Алена Владимировна, «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы», учитель начальных классов.

1 место – Ахметзянова Ирина Евгеньевна, «Средняя общеобразовательная школа д. Ярки», педагог-психолог.

«Сердце отдаю детям – 2023»:

1 место – Есембаева Айгуль Эдуардовна, «Центр дополнительного образования», педагог дополнительного образования, п. Луговской.



«От сердца к сердцу – 2023»:

1 место – Абзалова Инира Мараторвна, «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск», старший воспитатель.



Ханты-Мансийский НПФ много лет сотрудничает с образовательными учреждениями и реализует региональную программу «Две пенсии для бюджетников». Она позволяет педагогам формировать будущую пенсию с помощью средств окружного бюджета. Участниками региональной пенсионной программы уже стали 21 тысяча работников образования. Таким образом педагоги Югры активнее других бюджетников используют своё право на дополнительную пенсию.