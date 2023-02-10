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​Сбер увеличил объемы льготной ипотеки в Югре на 20%

В 2022 году Сбербанк в Югре выдал более 19 млрд рублей по льготным ипотечным программам

​Сбер увеличил объемы льготной ипотеки в Югре на 20%
Фото: Сбер

В 2022 году Сбербанк в Югре выдал более 19 млрд рублей по льготным ипотечным программам. Это на 20% больше, чем в 2021 году. Количество жилищных кредитов превысило 4 тысячи.

Чаще всего в прошлом году югорчане оформляли ипотеку с господдержкой и «Семейную ипотеку». Объем кредитования по этим программам за год вырос на 21% и составил 18 млрд рублей. Всего за прошлый год новое жилье по госпрограмме и программе «Семейная ипотека» купили более 15 тысяч югорчан. В общем объеме ипотечных кредитов Югорского отделения 36% приходится на программы с господдержкой и «Семейной ипотекой». ИТ-ипотеку оформили на сумму 30 млн рублей.

Всего за прошлый год югорчане получили в Сбере 15,5 тысячи жилищных кредитов на 52 млрд рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«В 2022 году на рынке ипотеки наблюдалась разная динамика: после некоторого снижения в конце первого полугодия в третьем квартале количество выданных кредитов восстановилось, а в четвертом даже превысило показатели первого почти в 2 раза. Пропорция кредитов на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке также менялась от квартала к кварталу. В целом объемы выданной ипотеки к концу третьего квартала вернулись к уровню 2021 года и даже превысили их. Это говорит о повышенном спросе на недвижимость - люди хотят и продолжают улучшать свои жилищные условия».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«При оформлении жилищных кредитов большинство заемщиков сейчас используют цифровые сервисы, которые позволяют сократить время на оформление документов и снизить процентную ставку. Один из самых популярных – электронная регистрация сделки».


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