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​Инновации для предпринимателей: как «Ростелеком» цифровизирует уральский бизнес

«Ростелеком» провел форум «Новые форматы развития малого и среднего бизнеса: технологии и возможности»

​Инновации для предпринимателей: как «Ростелеком» цифровизирует уральский бизнес
Фото: Ростелеком, unsplash.com

Какие новейшие технологии внедряют предприниматели и какие уральские регионы в лидерах цифровизации обсудили на форуме «Новые форматы развития малого и среднего бизнеса: технологии и возможности». Участие в нем приняли представители предпринимательского сообщества, исследователи телеком-рынка и ведущие специалисты национального провайдера – компании «Ростелеком».

Все эксперты сошлись во мнении, что существенную поддержку в постоянно меняющихся условиях рынка предпринимателям оказывают цифровые технологии.

Для того чтобы оценить текущий уровень цифровизации малого и среднего бизнеса в уральских регионах, команда интернет-проекта «Будь мобильным» провела исследование. В январе 2023 года было опрошено более 120 руководителей различных предприятий Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО по пяти ключевым направлениям: качество интернета, наличие цифровых решений, инструментов продвижения в Сети, внедрение сервисов защиты информации, вовлеченность в обучение персонала в области цифровых технологий.

Эксперты выяснили, что уровень цифровизации регионов Урала превышает 51,5 %, что лишь немного уступает общероссийским показателям (52 %). В лидерах рейтинга оказалась Югра, набрав 47,2 %. Не случайно еще летом прошлого года нефтяной регион был признан одним из чемпионов по цифровой трансформации в России. Сейчас в Югре, согласно данным Федеральной налоговой службы, зарегистрировано больше 2 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

«Среди ключевых особенностей по части цифровизации предприниматели отмечали простоту подключения к интернету и низкие тарифы на связь. По этому критерию Урал значительно опережает соседние субъекты страны. Во многом это связано с активным строительством волоконно-оптических линий связи и высокой скоростью передачи данных», – объясняет Иван Кущ, телеком-эксперт.

По итогам 2022 года в топ-5 самых востребованных цифровых услуг у уральских клиентов вошли: виртуальная АТС, видеонаблюдение, сервисы информационной безопасности, бесплатный номер 8-800 и облачные услуги. Наблюдается рост интереса к антивирусным программам для юридических лиц и сервисам защиты бизнеса.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале:«Предприниматели цифровизируют бизнес сразу по нескольким направлениям: развивают сайты, используют онлайн-каналы в продвижении бизнеса и в коммуникации с клиентами, внедряют электронный документооборот. "Ростелеком" отмечает высокий спрос на виртуальный Центр обработки данных. Это простая и безопасная альтернатива собственной ИТ-инфраструктуре: размещение всех систем в облаке, аренда виртуальных вычислительных ресурсов, хранение копий и важных данных на удаленных серверах. Еще один интересующий бизнесменов аспект – сервисы печати. Они помогают отслеживать состояние расходных материалов в принтерах в онлайн-формате и получать уведомления об их критическом уровне работы. Сервисы позволяют управлять процессом печати с компьютера или смартфона, обеспечивают безопасность конфиденциальной информации. Только комплексный и в то же время индивидуальный подход поможет увеличить выручку и сократить затраты компаний».

Среди недавно реализованных в Ханты-Мансийском автономном округе цифровых кейсов для различных компаний и ведомств: проект по оснащению отечественным программным обеспечением окружного центра охраны материнства и детства в Сургуте, запуск биометрической системы контроля доступа для «Городских электрических сетей» Ханты-Мансийска. Эти и другие цифровые решения позволяют существенно ускорить и упростить работу предприятий. К примеру, автоматизация учета товара – отличный аналог ручной инвентаризации, онлайн-оплата продукции на сайте – экономит время клиента, а общение сотрудников с контрагентами эффективнее при помощи омниканальных платформ коммуникаций.


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08 февраля в 10:00, просмотров: 701, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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