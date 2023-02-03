В 2022 году компания «Россети Тюмень» стала местом производственной практики для почти 700 студентов из Тюменского макрорегиона, Томской, Омской и Свердловской областей, Башкортостана и Санкт-Петербурга. Работу по итогам практики получили 17 молодых специалистов.

В ходе стажировки будущие энергетики познакомились с корпоративной культурой, технологическими и бизнес-процессами «Россети Тюмень», интегрированной системой менеджмента компании, а также системой охраны труда и концепцией нулевого травматизма. Полученные знания они закрепили в режиме реальной рабочей деятельности.

По словам заместителя генерального директора – руководителя Аппарата «Россети Тюмень» Исламбека Казбекова, кадровый капитал является одним из ключевых факторов конкурентоспособности энергокомпании.

«Работа с молодежью – это инвестиции в будущее. «Россети Тюмень» поддерживают ребят, решивших связать свою судьбу с энергетикой, на каждом жизненном этапе: от энергоклассов в школьной программе до социальных программ и системы карьерного лифта для штатных работников. Мы постоянно стремимся к расширению и совершенствованию методов взаимодействия с будущими энергетиками и молодыми специалистами. Неизменным остается только фокус кадровой политики – системное и непрерывное развитие профессиональных компетенций и талантов», – рассказал Исламбек Казбеков.

Отметим, «Россети Тюмень» являются учредителем энергогруппы, четырех энергоклассов для школьников и двух базовых кафедр для студентов в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области. Для подготовки кадров в сфере электроэнергетики компания заключила 24 соглашения о сотрудничестве с учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования.