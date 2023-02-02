Жители Югры заинтересовались китайской валютой. За 2022 год количество текущих счетов и вкладов частных клиентов, открытых в юанях в Сбербанке, выросло в 6 раз. Объем вложений за год увеличился в 15 раз и превысил 66 млн рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«В 2022 году наши клиенты стали сокращать сбережения в долларах и евро, при этом количество счетов и вкладов в китайской валюте выросло в разы, а объем инвестиций – в десятки раз. Юань стал альтернативой традиционным валютам, и многие инвесторы используют его для диверсификации накоплений».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Юань является международной резервной валютой. Китайскую валюту можно обменять во многих странах мира. Всего на данный момент югорчане хранят в Сбербанке на вкладах и счетах в юанях более 108 млн рублей».

С 23 января Сбербанк увеличил максимальную ставку по депозиту «Вклад в юанях» до 2,59% годовых. Вклад можно оформить на 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев. Проценты начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада — 10 тысяч юаней, максимальная — неограниченна. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Открыть «Вклад в юанях» можно в СберБанк Онлайн и отделениях банка.