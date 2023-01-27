Компания «Россети Тюмень» приступает к реализации проекта реконструкции линии электропередачи 110 кВ «Пыть-Ях – Восточный/Восточный – Угутский IV», расположенной на территории Югры. ЛЭП участвует в электроснабжении компрессорной станции «Газпром трансгаз Сургут», входящей в состав Сургутского линейного производственного управления. Подразделение эксплуатирует свыше 1 000 км топливных артерий, в том числе участок магистрального газопровода «Уренгой — Челябинск».

Инвестиционный проект предусматривает обновление порядка 4 км двухцепной воздушной линии (ВЛ). Энергетики смонтируют около 23 км провода общей массой более 10 тонн и установят 16 опор высотой до 39 метров на свайные и трубные фундаменты – их глубина в северных широтах сравнима с высотой 4-5 этажного дома.

Кроме того, специалисты «Россети Тюмень» проложат автозимник через реконструируемый участок ЛЭП, поскольку тот находится в труднодоступной, заболоченной местности. Также будут обустроены 10 мест пересечения ВЛ с грунтовыми дорогами, нефте- и газопроводами и объектами электросетевого комплекса. В строительно-монтажных работах компания задействует более 30 единиц спецтехники.

Объем финансирования проекта составит 170 млн рублей. Его реализация будет способствовать повышению надежности электроснабжения инфраструктуры транспортировки газа в Югре.