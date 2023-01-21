При финансовой поддержке Сбербанка в восточном микрорайоне Сургута появится первый дом-эстет — «Бенуа». Кредитная линия в размере более одного млрд рублей открыта для ООО «30 квартал» (девелопер «ССТ»). «Бенуа» — кирпично-монолитный дом, 9 этажной застройки, с закрытой придомовой территорией, подземным паркингом и развитой инфраструктурой микрорайона.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Вместе с ССТ мы строим жилые кварталы в Югре с 2011 года. Всего введено в реализовано 83 проекта, сдано в эксплуатацию 778 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Отрадно, что девелопер готов предложить сургутянам нечто новое для комфортной и благоустроенной жизни, постоянно дополняя, модернизируя проекты».

Вачаган Мовсисян, генеральный директор ООО «ССТ»

«Сбербанк — наш стратегический партнер. Благодаря поддержке финансовой организации сегодня мы можем реализовывать действительно эксклюзивные проекты, каким является и «Бенуа». А также успешно применяем механизм продажи квартир с использованием эскроу-счетов. Партнёрство с одним из мощных банков страны делают ССТ ещё более надёжной и устойчивой компанией. Приглашаем горожан узнать о проекте «Бенуа» больше»

При продаже квартир будет применяться механизм эскроу. Ввод в эксплуатацию дома запланирован в 2025 году.