Жители ХМАО стали чаще совершать платежи в интернете

Жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры стали чаще совершать платежи в интернете. Так, в Сбере среди всех платежей за 2022 год 96% приходится на мобильное приложение, веб-версию СберБанк Онлайн и автоплатежи. Годом ранее их доля составляла 94%. В банкоматах за прошлый год проведено около 1% платежных операций, а в офисе банка — 3%.

Чаще всего в интернете жители Югры оплачивают услуги сотовой связи, телекома (64,6% от общего объема онлайн-платежей) и ЖКХ (22,7%). Также через мобильное приложение пользователи оплачивают налоги, госпошлины и образовательные услуги.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: «Мобильное приложение — это удобный сервис для проведения ежедневных операций. Все платежи, переводы и любые другие транзакции совершаются всего в несколько кликов. А сервисы кибербезопасности в СберБанк Онлайн позволяют защитить средства от мошенников. Например, пользователь может бесплатно подключить проверку входящих звонков — если позвонит злоумышленник, на экране телефона появится предупреждение».

В мобильном приложении СберБанк Онлайн можно выбрать удобный способ совершения платежей — по QR-коду или по реквизитам. Часто повторяющиеся платежи можно добавить в шаблон, чтобы за несколько секунд провести привычную оплату. Настройка автоплатежа позволяет списывать деньги в указанный пользователем срок.

Скачать мобильное приложение на телефон с Android можно в популярных магазинах приложений или на сайте Сбербанка. Владельцы iPhone с операционной системой 14 и выше могут установить себе мобильное приложение, обратившись в любой офис банка. Пользователи смартфона с более ранней версией операционной системы могут воспользоваться веб-версией СберБанк Онлайн.