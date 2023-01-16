По итогам декабря 2022 года число пользователей мобильного приложения ВТБ Онлайн для устройств на платформе Android достигло 8,5 млн человек. Это 68% всей аудитории ВТБ Онлайн, которая насчитывает 12,5 млн пользователей в приложении и интернет-банке.

«Аудитория ВТБ Онлайн на Android постоянно растет – только за прошлый год она увеличилась на 12%. На сегодняшний день 8,5 млн пользователей совершают повседневные операции, оформляют продукты нашего банка и управлять своими данными. Эта статистика свидетельствует о стабильной работе мобильного приложения и востребованности, несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 году», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В прошлом году пользователи ВТБ Онлайн заходили в мобильный и интернет-банк более 200 млн раз в месяц и оформляли через него каждый второй наиболее востребованный розничный продукт банка — в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Самыми популярными услугами в ВТБ Онлайн остаются платежи и переводы. Также выросло количество оформленных онлайн-справок и выписок, заявок на материнский капитал и налоговый вычет.

ВТБ запустил новое мобильное приложение ВТБ Онлайн в 2020 году. Помимо финансовых услуг в приложении доступны небанковские сервисы, в том числе «Мой авто», «Для дома», сервисы для самозанятых. Банк продолжает расширять число опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в приложении или в зоне авторизации до ввода данных для входа в учетную запись.