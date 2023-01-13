Жителям Югры в приложении Сбербанк Онлайн стал доступен новый сервис «Дом». Теперь все квитанции собраны в одном месте, а оплатить услуги ЖКХ можно только по адресу, не указывая номер лицевого счета.

Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать пункт «Дом» и указать один или несколько адресов. После этого появится список поставщиков услуг и суммы начислений. Перечень услуг можно расширять вручную, нажав на знак «плюс».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Пользователям больше не нужно вручную набирать всю информацию из квитанции по оплате или сканировать QR-код. Это сводит к нулю риск ошибки и сокращает время на оплату. К сервису уже подключены более 65 управляющих компаний и ресурссонабжающих организаций Югры. Список поставщиков услуг будет расширяться».

Мобильным приложением СберБанк Онлайн активно пользуются более 95% клиентов Югорского отделения Сбербанка. Сервис позволяет осуществить все необходимые банковские операции при помощи смартфона. Здесь можно оплатить связь, ЖКХ, перевести деньги по номеру телефона, ознакомиться с историей платежей и переводов, открыть вклад или карту, проверить баланс счета, оформить и погасить кредит без посещения офиса. Скачать СберБанк Онлайн на Android можно по ссылке на официальном сайте банка. Там же размещена инструкция, как пользоваться СберБанк Онлайн на IOS.