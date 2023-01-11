Сбербанк рассказал об основных проектах, реализованных на территории Югры в 2022 году

Сбербанк рассказал об основных проектах, реализованных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2022 году, и главных тенденциях года в сфере банковских услуг.

Строительство. Пять новых школ появилось в Югре в 2022 году, построенных по механизму государственно-частного партнерства, разработанного Сбером совместно с властями региона и Фондом развития Югры. Это общеобразовательные учреждения в Ханты-Мансийске, Сургуте, п. Солнечный и п. Нижнесортымский Сургутского района с общей проектной мощностью для 4000 югорчан.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Вклад в образование югорчан – одна из приоритетных задач банка. Кроме учебных заведений Сбером в прошлом году проработан проект первого на Урале и четвертого в России кампуса Школы 21. Это бесплатная школа для обучения IT-специальностям, она находится в Сургуте, открытие запланировано в начале 2023 года».

Также при поддержке Сбера в Югре в 2022 году реализован проект первого комплексного развития территории (КРТ). В соответствии с договором девелоперу предстоит расселить 5 многоквартирных аварийных домов в первом микрорайоне Сургута. При этом на территории будет возведен новый жилой комплекс, около 300 квартир которого компания передаст администрации города под расселение детей-сирот и маломобильных групп населения.

Ипотека. По статистике Югорского отделения Сбербанка, в 2022 году «Семейную ипотеку» оформили 1576 семей. Объем ипотечных выдач за прошедший год по льготной программе превысил 6,8 млрд рублей. Программа льготной семейной ипотеки продлена до конца 2023 года, кроме того, условия программы изменились: теперь ею смогут воспользоваться не только родители двух и более детей, но и семьи при рождении первого ребенка.

Малый бизнес. Сбер выяснил, что югорчане в ушедшем году чаще всего регистрировали бизнес в сфере торговли (24%). Также в числе привлекательных отраслей для запуска бизнеса была - сфера транспорта (12%) и производство (3%). Кроме того, в 2022ом югорские предприниматели открывали компании в таких сферах, как, например, заготовка дикоросов, производство кинофильмов и торговля книгами.

Вклады. Средняя сумма вклада в 2022 году в Сбербанке на территории Югры с начала года выросла на 14% и достигла 660 тысяч рублей. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются вклады сроком на шесть и более месяцев, их доля в портфеле Сбербанка в Югре составляет около 65%. При этом больше половины клиентов (62%) открывают вклады дистанционно через СберБанк Онлайн.