16+
Логотип Сиапресс
USD  71,3261   EUR  75,6600  

Новости

Больше новостей
В 2022 году вы стали...
Комментировать
0
2022 год вы считаете...
Комментировать
0
Ваш новогодний стол будет...
Комментировать
0
Больше опросов

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших кредитных карт 2022 года

В десятке лучших карт года – кредитная карта Банка Уралсиб «120 дней на максимум»

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших кредитных карт 2022 года
Банк Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт 2022 года, который подготовил портал Выберу.ру. В десятке лучших карт года – кредитная карта Банка Уралсиб «120 дней на максимум» с льготным периодом 120 дней.

В ходе исследования эксперты учли все накопленные банками-участниками позиции в рейтингах Выберу.ру по кредитным картам за весь 2022 год. При ранжировании продуктов основными критериями являлись такие параметры как проценты по кредиту, продолжительность льготного периода, диапазон ставок кредитования, кредитный лимит, стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка и его категории, лимиты на переводы и условия снятия денег, наличие бонусов и преимуществ, предложенных банками. Всего в итоговом рейтинге представлены 20 продуктов с наиболее выгодными, по оценке экспертов, условиями от крупнейших банков России по объемам кредитных портфелей.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:09, просмотров: 134, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В новогоднюю ночь в Югре серьезно похолодает 888
  2. Странные фигуры зайцев в Мегионе, вызвавшие ажиотаж, будут исправлять 867
  3. Жителей югорского поселка удивили снежные скульптуры в виде надгробий 821
  4. Два человека умерли от ковида за сутки в ХМАО 686
  5. В Югре продлили запрет для иностранцев на работу в такси и школах до 2023 года 673
  6. В Ханты-Мансийске поддержали введение бесплатного проезда для детей на автобусах 644
  7. Первые переселенцы из фенольного жилья получили квартиры в Сургутском районе 643
  8. Югорчане за год стали лучше разбираться в финансах 616
  9. Купить подарки, похудеть и влюбиться: что хотят успеть югорчане до Нового года 581
  10. В Югре мужчину со сломавшимся снегоходом искали три часа 570
  1. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 2886
  2. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 2618
  3. ​Почти подвиг 2238
  4. ​В ХМАО раскрыли убийство 16-летней давности 2115
  5. ​Сургутян ждет теплый Новый год 2042
  6. ​Отмена бизнес-класса, «гостакси» вместо служебного авто, а также сокращение штата – в Югре анонсировали экономию на чиновниках 2036
  7. ​Подарок на Новый год: в Сургуте достроили первую дорогу по концессии 2032
  8. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Артем Гаврилов 2017
  9. ​Сургутяне решили отпраздновать Новый год по-тихому 1968
  10. ​Из Ханты-Мансийска и Сургута поступило больше всего жалоб на коррупцию 1828
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 6344
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5814
  3. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5563
  4. OBI уйдет из Сургута, но позже 5298
  5. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4512
  6. ​Дисней уйдет из России окончательно 4114
  7. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3586
  8. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3439
  9. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 3408
  10. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 3284

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика