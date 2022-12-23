На месторождениях Югры открыто множество вакансий, связанных с нефтегазовой спецтехникой

Нефтегазовые предприятия, являющиеся базовым сектором экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и формирующие основную долю валового регионального продукта, сегодня испытывают дефицит сотрудников. Даже несмотря на то, что работодатели обещают высокий уровень оплаты труда, компенсацию проезда к месту работы, бесплатное питание, выдачу спецодежды для работы в особых климатических условиях и полный социальный пакет, включающий дополнительные дни отпуска, страхование от несчастных случаев, на месторождениях открыто много вакансий, связанных с управлением различной специальной техникой.

Так, в данный момент требуется 135 машинистов бульдозера для разработки, перемещения и планировки грунтов, а также 107 машинистов экскаватора, которым предстоит осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и рытье траншей для прокладки коммуникаций. Работодатели готовы рассмотреть кандидатов, имеющих водительское удостоверение категории С Е и удостоверение тракториста-машиниста категории Е с соответствующими записями в особых отметках. Зарплата работников этого профиля в ХМАО варьируется от 100000 до 246000 рублей.

Также открыто 73 вакансии водителя самосвала. В обязанности будущего сотрудника входит проверка технического состояния автомобиля перед выездом на линию, осуществление его заправки топливом, контроль и своевременная замена смазочных материалов и охлаждающей жидкости, устранение неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации. Поэтому он должен не только иметь водительское удостоверение категории С, но и знать технические характеристики и устройство автомобиля. Минимальная заработная плата водителя самосвала составляет 75000, максимальная достигает 175000.

Кроме того, работодатели разместили 44 объявления о поиске машинистов ППДУ, в обязанности которых входит депарафинизация нефтяных скважин, отходящих линий, нефтесборных установок, прогрев паром водоводов и других промышленных технологических объектов, а также ремонт и техническое обслуживание передвижных депарафинизационных установок. Для того соискателю на должность необходимо иметь соответствующее удостоверение, а также водительские права категории С. Заработная плата машиниста ППДУ составляет от 90 до 160 тысяч рублей.