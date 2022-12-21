Главная ностальгическая радиостанция страны традиционно открывает зимний сезон популярной суперигрой «13-я зарплата»! Возможность нарядить новогоднюю ёлку под лучшую музыку 70х, 80х и 90х и получить в подарок от «Ретро FM» до 50 000 рублей есть у каждого слушателя.

Принять участие во всенародно любимом розыгрыше можно с 12 по 31 декабря. Для этого достаточно внимательно следить за эфиром, дозвониться в студию после сигнала диджея по номеру +7 (495) 23-24-88-3 и за определенное время назвать максимальное количество ёлочных игрушек, начинающихся на букву, которую выберет ведущий. Чем больше их окажется «на ветвях», тем крупнее сумма выигрыша. Одно «украшение» стоит 1000 рублей.

Дмитрий Габов, программный директор «Ретро FM»: «В новогоднее время чудес принято радовать друзей и любимых приятными сюрпризами. “13-я зарплата” на “Ретро FM” уже стала для многомиллионной аудитории радиостанции символом приближающегося праздника и ожидания торжества — со звоном бокалов, шелестом подарочной обёртки и боем курантов! И старт суперигры для нас — это старт обратного отсчёта до Нового Года».

«13-ая зарплата» будет выплачиваться ежедневно, с утра до вечера. Игра может начаться на «Ретро FM» в любой момент.

Подробности об игре и других акциях — в эфире, на сайте retrofm.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

«Ретро FM» входит в топ-5 национальных станций по ежедневной и еженедельной аудитории и занимает 4-е место по доле рынка по аудитории (№3 среди музыкальных). Каждый день «Ретро FM» слушает около 7,1 млн россиян (11,1% населения), каждую неделю — более 17,2 млн (27,0% населения), доля рынка по аудитории составляет 6,1%*.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, АПРЕЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2022, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.