Хотите снизить процентную ставку по кредиту? Мы вам поможем!
Кредит «Альтернативный» от 4,75% даёт возможность объединить:
- потребительский кредит
- автокредит
- кредитные карты
- и даже ипотеку!
Вы сможете не только снизить процентную ставку, но и установить комфортный для себя минимальный платеж.
Преимущества рефинансирования:
- изменение ежемесячного платежа или количества платежей
- объединение нескольких кредитов в один
- платеж всего 1 раз в месяц
- получение дополнительных средств на личные цели