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​Рефинансируйте кредиты в Сургутнефтегазбанке и платите меньше!

Хотите снизить процентную ставку по кредиту? Мы вам поможем!

​Рефинансируйте кредиты в Сургутнефтегазбанке и платите меньше!
Сургутнефтегазбанк

Хотите снизить процентную ставку по кредиту? Мы вам поможем!

Кредит «Альтернативный» от 4,75% даёт возможность объединить:

  • потребительский кредит
  • автокредит
  • кредитные карты
  • и даже ипотеку!

Вы сможете не только снизить процентную ставку, но и установить комфортный для себя минимальный платеж.

Преимущества рефинансирования:

  • изменение ежемесячного платежа или количества платежей
  • объединение нескольких кредитов в один
  • платеж всего 1 раз в месяц
  • получение дополнительных средств на личные цели

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