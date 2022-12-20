За последние несколько месяцев китайские юани стали популярной валютой, которую уже сейчас можно активно использовать как для осуществления платежей и переводов, так и для хранения средств.

Сургутнефтегазбанк предоставляет широкие возможности по операциям в китайских юанях:

1) Прежде всего, вы можете открыть счёт в китайских юанях за одну минуту прямо в приложении: Раздел «Мой офис» – «Счета» «+» – «Валютный». Получайте и отправляйте валюту без ограничений.

2) Выгодно купить юани по курсу МосБиржи в приложении с минимальной комиссией: Раздел «Платежи» – «Покупка-продажа валюты/металлов». Покупать юани можно как за рубли, так и за доллары, в том числе в рамках брокерского обслуживания.

3) Вы можете переводить юани клиентам СНГБ и на счета в юанях в другие банки как по России, так и за рубеж: Раздел «Платежи» - «Прочие платежи» - «Перевод/оплата за рубеж».

4) Юридические лица и ИП уже сейчас могут открыть валютный счёт в китайских юанях для оперативного проведения расчётов по внешнеторговым контрактам на выгодных условиях. Подробнее

5) А с 26 сентября вы сможете открыть в СНГБ вклад в китайских юанях на привлекательных условиях.

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