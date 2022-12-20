Банк России выпустил приложение «Банкноты Банка России», которое содержит всю основную информацию о банкнотах и их защитных признаках.
Приложение определит
наличие защитных признаков для банкнот номиналом 1000,
5000 2000 рублей, а также памятные и модернизированную банкноту номиналом 100
рублей выпуска 2022 года. Приложение подскажет, где расположены эти защитные
признаки и как они должны выглядеть, а также автоматически распознает их
наличие на проверяемых купюрах.
Для проверки банкноты скачайте приложение «Банкноты
Банка России», откройте и следуйте подсказкам на экране
смартфона.