СНГБ и «Сибпромстрой» запускают уникальную акцию на покупку жилья! Оформите ипотеку от «Сибпромстрой» до 28 февраля 2023 года и получите ставку 4,5%!

Условия кредитования:

• Первоначальный взнос – от 20%

• Срок кредитования – до 30 лет

• Процентная ставка по кредиту – 4,5% годовых на весь срок кредитования*.

• Оформление / продление страхования Заемщиком предмета залога жилой недвижимости (квартиры) осуществляется в течение всего срока действия кредитного договора в страховой компании, аккредитованной АО БАНК «СНГБ».

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Выберите свою квартиру.

ЖК «Яркий» – жилой комплекс для тех, кто хочет переехать в новое жилье, не покидая уже привычной территории пгт Белый Яр. При этом для будущих новоселов остается доступной вся инфраструктура города Сургута, до которой легко добраться.

ЖК «Заречный» – современный жилой комплекс в развивающемся районе 11В Нефтеюганска. По периметру расположены 2 школы, 3 детских сада, магазины, рынок, автовокзал. Расстояние до набережной 2,5 км.

ЖК «Притяжение» – современный жилой комплекс в г. Когалым, с красивой архитектурной подсветкой высокого класса энергоэффективности. Он удачно расположился между двумя скверами им. С. Повха и В. Шмидта. Недалеко детский сад и школа № 7, Музейно-выставочный центр, стадион и Ледовый дворец.

ЖК «Парковый» – новый жилой комплекс находится в центральном районе города Пыть-Ях. Имеет развитую инфраструктуру: школы и детские сады, торговые центры, магазины, поликлиники. Вблизи ЖК располагается лесной массив и парк, в котором приятно гулять по вечерам вместе со своей семьей.

ЖК «Зеленый» – уникальный для г. Сургута малоэтажный жилой комплекс в 36 микрорайоне. Состоит из 7 корпусов, окружен лесным массивом. Рядом с домом обустраивается парк. В шаговой доступности располагаются школы, детские сады, а также магазины и торговые комплексы.

ЖК «Жемчужина Оби» – комплекс комфорт-класса в г. Сургуте с невероятными видами на пойму реки. В доме предусмотрены 1-комнатные и 3-комнатные квартиры свободной планировки с теплыми лоджиями.

ЖК «Белые ночи» – новый жилой комплекс в г. Сургуте расположен на одной из уютных улиц города и создан для тех, кто ценит уют, комфорт и размеренный образ жизни. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой, по соседству с культурно-природным ландшафтом парка Геологов и Кафедральным Собором Преображения Господня.

ЖК «На Сайме» – жилой комплекс города Сургута для тех, кто стремится обрести баланс между активным ритмом жизни и умением замедлиться среди урбанистических пейзажей и окружающей природой. Деревья, вода и тишина вокруг станут для вас идеальными союзниками для восстановления сил после насыщенного рабочего дня.

ЖК «Смайл» – современный жилой комплекс в г. Сургуте с удобными планировками квартир, панорамным остеклением балконов и с благоустроенной территорией двора. В близи находятся школа № 4, магазины, аптеки, Сургутский колледж предпринимательства.



*Ставка 4,5% действует для зарплатных клиентов при оформлении страхового полиса на случай смерти и установления инвалидности 1,2 группы в результате несчастного случая или болезни в страховой компании, аккредитованной АО БАНК «СНГБ». Процентная ставка увеличивается: на 0,5% годовых, если клиент не является зарплатным, на 1% годовых при неоформлении страхования.