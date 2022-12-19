Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах, сообщая о проблеме с вашим личным кабинетом на Госуслугах. Например, вами якобы был направлен запрос на смену номера телефона, был совершен вход в кабинет с чужого устройства или кто-то запросил сведения о кредитной истории. Зайдя в личный кабинет на сайте Госуслуг, можно увидеть, что данные запросы действительно были совершены. Далее, запугав человека сообщениями от «Сотрудников правоохранительных органов» или «Представителей Центробанка» о хищении данных и наличии доступа к банковским счетам, мошенники предлагают вывести деньги на «безопасный счет», закрыть свой вклад или взять кредит в банке.

Внимание!Никакие проблемы с личным кабинетом на сайте Госуслуг не несут угроз вашим денежным средствам. При получении подобных подозрительных сообщений НЕ отвечайте мошенникам и НЕ предоставляйте личную информацию! Если вы что-то сообщили злоумышленникам, то немедленно обратитесь в службу поддержки Госуслуг или в банк.