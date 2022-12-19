СНГБ Инвестиции – это простой и надежный путь к фондовому рынку. Широкий выбор финансовых инструментов, минимальные комиссии, интуитивный интерфейс, отслеживание изменений портфеля и котировок, заявки и многое другое! Покупайте и продавайте акции, облигации, валюту, драгоценные металлы с минимальной комиссией по операциям. Оперативное обновление новостей экономики в приложении позволяет вам ориентироваться на фондовом рынке и инвестировать с максимальной выгодой!

Как начать инвестировать?



• В меню брокерского счета выберите «Подключить СНГБ Инвестиции». После этого вам придет пароль по SMS

• Скачайте СНГБ Инвестиции. Используйте в качестве логина свой номер телефона, а в качестве пароля – свой код из SMS