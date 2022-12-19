1. Откройте вклад «Новый сезон» до 31 декабря 2022 года в приложении СНГБ Онлайн.

2. 16 января 2023 года методом случайной выборки будут определены 23 победителя, которые смогут выиграть до 10 000 СНГБ-бонусов/миль:



– 3 победителя, открывших вклад на сумму свыше 3 млн. руб., получат по 10 000 СНГБ-бонусов/миль;



– 5 победителей, открывших вклад на сумму свыше 1 млн. до 3 млн. руб. (включительно), получат по 5 000 СНГБ-бонусов/миль;



– 15 победителей, открывших вклад на сумму до 1 млн. руб. (включительно), получат по 1 000 СНГБ-бонусов/миль.

В случае выигрыша вам поступит SMS или PUSH-уведомление. Для получения выигрыша необходимо быть подключенным к Программе лояльности банка.