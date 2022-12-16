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​Сложно, долго и нельзя: развеиваем мифы о переводе зарплаты на карту другого банка

Развеиваем основные мифы о зарплатных картах на примере Сбера

​Сложно, долго и нельзя: развеиваем мифы о переводе зарплаты на карту другого банка
Фото: Сбер

Большинство жителей Югры получают зарплату на банковскую карту – это удобно как работодателю, так и работнику. Разные банки предлагают разные бонусы при получении зарплаты, отличаются уровнем сервиса и качеством продуктов. У некоторых работников со временем возникает желание сменить банк, но как это сделать? Коллега говорит, что это сложно, бухгалтер утверждает, что в вашей компании это не практикуется. Но так ли это? Развеиваем основные мифы о зарплатных картах на примере Сбера.

Миф №1: Я должен получать заплату на карту того банка, о котором мне говорит работодатель

Это не так. Зарплату получать можно на карту любого банка, работодатель не имеет права навязывать вам финансовую организацию. Запрещающий «зарплатное рабство» закон №333-ФЗ был издан в 2014 году. Выбрать удобный для вас банк можно в любой момент - как устраиваясь на работу, так и в процессе трудовой деятельности.

Миф №2: Сменить карту – сложно и долго

У клиентов Сбербанка есть три варианта для перехода на зарплатный проект. Первый: обратившись в любой офис Сбера, второй: самостоятельно оформить заявление в приложении Сбербанк Онлайн. Для этого в настройках карты, на которую вы хотите получать денежные средства, нужно выбрать пункт «Сделать карту зарплатной». Третий: необходимо просто написать заявление о смене реквизитов карты для получения зарплаты по новым данным и передать его в бухгалтерию по месту работы.

Миф №3: Устраиваясь на новую работу, мне в любом случае нужно будет открывать новую карту

Вы можете пользоваться той картой, к которой привыкли. Для получения зарплаты на нужную вам карту достаточно отнести заявление с ее реквизитами в бухгалтерию.

Миф №4: Совершенно нет разницы, на какую карту получать зарплату

На самом деле, каждый банк предлагает уникальные условия для держателей зарплатных карт, например, в Сбере преимущества следующие:

- бесплатное обслуживание зарплатных карт;

- повышенные бонусы «Спасибо»;

- услуга «Деньги до зарплаты» - банк одолжит вам на месяц небольшую сумму по низкой ставке;

- кредиты становятся доступнее – ставки ниже по кредитам и ипотеке, а решение от банка приходит быстрее – за пару минут;

- СберПрайм за 1 рубль. А это – доступ к фильмам и музыке, бесплатная доставка продуктов и другие преимущества в сервисах Сбера;

- льготный период по кредитной карте Сбера – 120 дней;

- скидка 20% на защиту финансов и другие преимущества.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Еще выгоднее для клиентов Сбера – открыть СберКарту и назначить ее зарплатной. Для тех, кто получает зарплату на СберКарту – бесплатное обслуживание, а также сниженная ставка по кредитам и ипотеке. Оформить дебетовую карту можно онлайн, а по готовности получить в любом удобном офисе Сбера. Кстати, одно из преимуществ Сбербанка – это большое количество банкоматов и офисов не только по Югре, но и по всей России; второе - удобное приложение Сбербанк Онлайн. Иметь возможность провести практически любую операцию 24/7 с телефона без посещения офиса банка выручает многих людей – большинство из нас живут в таком ритме, что свободного времени практически нет, сэкономленные на посещении банка часы гораздо приятнее провести с родными и близким».

Миф №5: Мошенники могут получить доступ к зарплатной карте и снять все деньги

К сожалению, этот миф частично не миф – мошенники действительно могут хитростью получить доступ к вашим денежным средствам, однако соблюдение простых правил безопасности поможет этого избежать. Будьте бдительны - никогда не сообщайте третьим лицам личные данные и подтверждающие пароли. Сотрудники банка никогда не обращаются к клиентам через социальные сети и другие средства связи с целью получения конфиденциальной информации, в том числе информацию по картам и совершенным транзакциям. При любом подозрении на мошенничество советуем прекратить общение и обратиться в ваш банк, либо позвонить по телефону горячей линии, указанной на обратной стороне банковской карты. Кроме того, чтобы не лишиться кровно нажитых Сбербанк рекомендует оформить страхование банковской карты. Страховка компенсирует деньги, которые злоумышленники могут украсть с карт и счетов. Сделать это можно в приложении Сбербанк Онлайн, либо в любом офисе банка.

Миф №6: Сбербанк взимает комиссию за перевод зарплаты

Во многих СМИ сегодня распространяется фейковая информация о том, что при переводе заработной платы в Сбербанк с физических лиц взимается комиссия. Это не так. Доверяйте только проверенной информации, данным с официальных сайтов.


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