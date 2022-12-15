Квартира 39,4 квадрата — хороший вариант для одного человека или пары

Студия с одной спальней площадью 39,4 м² в доме «Клюква» за 13 472 ₽ в месяц*

Таким будет платеж по программе «Господдержка 2020» от ВТБ с преференцией для покупателей квартир в доме «Клюква» — ставка 0,1% на весь срок кредитования. Базовая ставка по этой программе — 6,7%.

Такая квартира — хороший вариант для одного человека или пары.

Просторная кухня-гостиная — отличное место для встреч с родными и друзьями. Здесь вы можете собраться на ужин. Кстати, диван в кухне-гостиной послужит дополнительным спальным местом, если кто-то из гостей засиделся.

Спорт — неотъемлемая часть жизни многих людей. Поэтому в свободный вечер, если вы не успели в зал, удобно устроить в кухне-гостиной домашнюю тренировку — пространство позволяет.

Спальная комната два в одном. Здесь, помимо места для отдыха, вы можете организовать уютный уголок для работы или хобби. Личное пространство — это важно.

Рассмотрим в деталях расчет ипотечного платежа:

Стоимость: 7 002 145 ₽

Ставка: 0,1%

Первоначальный взнос: 2 250 645 ₽

Срок кредита: 30 лет

Ежемесячный платеж: 13 472 ₽

Сделать индивидуальный расчет по ипотеке и забронировать квартиру можно исключительно у менеджеров отдела продаж. Звоните, чтобы назначить удобную дату и время встречи: +7 (3462) 27-06-33

*предложение действительно при сдаче договора на регистрацию до 30.12.2022 года

Ставка в размере 0,1% действует в течение 360 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка 0,1% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "17-1 КВАРТАЛ"

В рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 12 млн. руб., для остальных регионов – не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет.

Условия действительны на (дата выхода)

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.