Сбербанк открыл кредитную линию на строительство нового дома ЖК «За ручьём»

Сбербанк открыл кредитную линию объемом 3,5 млрд рублей на строительство нового дома жилого комплекса «За ручьём», расположенного в микрорайоне 20А в центре Сургута. Девелопером выступает группа компаний «ДСК-1».

В жилом комплексе предусмотрены закрытые дворы без машин, пешеходный бульвар, ландшафтное озеленение, парковка и безбарьерная среда. В непосредственной близости к жилому комплексу расположен парк «За Саймой», спортивные и образовательные учреждения.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Долгосрочное сотрудничество всегда приносит эффективный результат. С ответственным и надежным партнером — ДСК-1 — мы вместе начинали строить жилой комплекс «За ручьём» в Сургуте, сегодня он подходит к своему завершению. Мы рады, что благодаря нашему сотрудничеству горожанам по-прежнему доступно комфортное и современное жилье».

Богдан Токмаджан, директор по продажам «ДСК-1»:

«Новый дом действительно уникален в своем роде. Он спроектирован как воплощение лучших технологий комфорта жилой застройки Сургута и объединяет все передовые практики, от архитектурных решений и вариативности планировки до используемых стройматериалов и премиальной чистовой отделки квартир. Здесь наше видение полностью совпадает с бизнес-идеологией Сбербанка. Вместе с крупнейшим банком страны вот уже несколько лет успешно решаем очень важную и нужную задачу – дарим людям возможность приобрести собственное жилье, почувствовать тепло домашнего очага. Наше партнерство со Сбербанком носит долгосрочный характер, и параллельно с успешной реализацией масштабного проекта «За ручьём» мы строим новые жилые комплексы в Сургуте и других городах ХМАО».