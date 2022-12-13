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​Что говорят будущие жители о квартале «Булгаков», что строится в 30 микрорайоне Сургута

Cургутяне выбирают для жизни финальный дом классического квартала «Булгаков»

​Что говорят будущие жители о квартале «Булгаков», что строится в 30 микрорайоне Сургута
Фото: Булгаков

Каждый день сургутяне продолжают выбирать для жизни финальный дом классического квартала «Булгаков». Уже более 80% квартир продано и счастливыми обладатели с нетерпением ждут, когда смогут реализовать идеи по обустройству интерьера.

Познакомимся с некоторыми из них.

Семья Мередовых

Этой осенью они стали обладателями студии с двумя спальнями площадью 69,2 м².

Арслан, Ляйсан и их сын Назар свободное время любят проводить в кругу семьи. Одно из любимых занятий поездки на природу, походы и рыбалка. Глава семьи Арслан трудится в сфере энергетики, у Ляйсан собственная ногтевая студия, а Назар учится в лицее, изучает английский и занимается ММА.

— При выборе квартиры объехали много новостроек, квартал «Булгаков» оказался лучшим. Для нас было важным наличие парковочных мест, закрытый двор, архитектура, вид из окна и, конечно же, инженерные решения. После просмотра квартиры, сразу сказали «да, покупаем». А сейчас следим за ходом строительства нашего дома и уже продумываем, каким будет дизайн квартиры.

Семья Семёновых

Глава семьи, Константин, увлекается спортивным собаководством, а также является владельцем зоомагазина и профессиональным тренером собак в защитном разделе, разделе следа и послушания.

Константин с супругой Екатериной недавно стали обладателями студии с тремя комнатами площадью 78,95 м².

— При выборе дома для нас была важна безопасность, поэтому мы отметили закрытый двор без машин и видеонаблюдение. Также детям здесь будет очень интересно гулять, во дворе большое разнообразие игровых комплексов. Выбрали мы студию с тремя комнатами, поскольку у нас двое разнополых детей. Так, у каждого будет личное пространство. В квартире понравилось панорамное остекление лоджии и большие окна. Особенно мы обратили на это внимание, когда пришли на экскурсию. Квартира оказалась очень светлой и это ещё без ремонта.

Семья Ильиных

Осенью этого года они стали обладателями студии с двумя спальня площадью 69,2 м².

Глава семьи, Иван работает старшим дежурным электромонтёром на ГРЭС-1, супруга Елизавета занимается воспитание сына Михаила. Любимый досуг у ребят — это чтение книг, просмотр добрых фильмов и общение с друзьями.

«Булгаков» — это один из немногих домов в Сургуте, где совмещено и качество, и красота, и удобство расположения. Мы выбрали для себя студию с двумя комнатами площадью 69,2 м². Здесь, у детей будет отдельная комната. Ещё понравилось, что прихожая небольшая и отделена от общего пространства.

Если вы давно мечтаете жить в классическом квартале, сейчас самое время действовать.

Только до 31 декабря этого года получите выгоду до 200 000 ₽ при покупке квартиры в финальном доме.

На выбор представлено более десяти планировок. Это квартиры с просторной кухней-гостиной, гардеробной, альков-нишами и французскими балкончиками. Приходите и выбирайте идеальный вариант для себя

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