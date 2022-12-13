Клиентам Ханты-Мансийского НПФ копить дополнительную пенсию – легко. С этим помогает сервис «Автоплатеж».

Воспользоваться «Автоплатежом» могут участники программ «Две пенсии для бюджетников» и «Две пенсии для всех». Сейчас вторую пенсию в фонде формируют более 61 800 человек.

Подключить услугу можно в «Личном кабинете» на сайте hmnpf.ru или в мобильном приложении Ханты-Мансийского НПФ.

Для создания автоплатежа необходимо выбрать договор, который будет пополняться, а также указать сумму, период и дату, с которой начнут поступать взносы.

Деньги будут списываться автоматически с карты на выбранный пенсионный счет в назначенный день. Например, 500 рублей раз в месяц или 200 рублей два раза в месяц.