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​Копить пенсию с «Автоплатежом»

Клиентам Ханты-Мансийского НПФ копить дополнительную пенсию – легко

​Копить пенсию с «Автоплатежом»
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

Клиентам Ханты-Мансийского НПФ копить дополнительную пенсию – легко. С этим помогает сервис «Автоплатеж».

Воспользоваться «Автоплатежом» могут участники программ «Две пенсии для бюджетников» и «Две пенсии для всех». Сейчас вторую пенсию в фонде формируют более 61 800 человек.

Подключить услугу можно в «Личном кабинете» на сайте hmnpf.ru или в мобильном приложении Ханты-Мансийского НПФ.

Для создания автоплатежа необходимо выбрать договор, который будет пополняться, а также указать сумму, период и дату, с которой начнут поступать взносы.

Деньги будут списываться автоматически с карты на выбранный пенсионный счет в назначенный день. Например, 500 рублей раз в месяц или 200 рублей два раза в месяц.

С 1 по 26 декабря 2022 года Ханты-Мансийский НПФ проводит акцию для клиентов по договору негосударственного пенсионного обеспечения «Подключи Автоплатеж», где главный приз – смартфон. Подробности об акции на сайте – https://www.hmnpf.ru/press/actions/53/.


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