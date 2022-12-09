Банк Уралсиб запустил новый проект для предпринимателей «Академия управления и предпринимательства Уралсиба» («Академия бизнеса»).

Академия предлагает комплексное обучение навыкам ведения эффективного бизнеса, включающих в себя необходимые для предпринимателя знания, проверенные практикой инструменты и рабочие стратегии построения собственного дела, а также разбор различных бизнес-кейсов. Кроме этого, слушатели Академии научатся работать с сервисами и платформами, позволяющими эффективно автоматизировать бизнес-процессы, анализировать рыночные ниши, отрасли и конкурентную среду, ориентироваться в мерах поддержки бизнеса.

Важным преимуществом процесса обучения является общение предпринимателей в едином деловом и информационном пространстве, обмен опытом и полезными контактами. Также слушателям доступны витрина продуктов и услуг для бизнеса и база знаний, содержащая все необходимые материалы обучения.

«Академия бизнеса» предлагает 3 программы для разного уровня запуска и развития бизнеса*:

«Быстрый старт» – базовая программа длительностью 7 дней для тех, кто только собирается открыть свое дело;

«Перспектива» – программа длительностью 1 месяц для тех, кто запускает и систематизирует бизнес;

«Акселератор» – программа длительностью 2 месяца для действующих предпринимателей, которые готовы масштабировать и развивать свой бизнес.

Более подробно об обучении в Академии бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).

*Возрастная категория 18+

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.