Для защиты бизнеса от кредитного риска Сбер предлагает владельцам компаний воспользоваться рядом инструментов

Михаил Визгин – финансовый консультант Группы компаний СТОРИНГ — в сфере недвижимости работает более 15 лет. И первое, что должен сделать финансист, по словам Михаила, — взять на себя управление рисками, тем более, если ты работаешь в строительной отрасли, которая очень чутко реагирует на любые изменения.

В 3 квартале 2021 года ГК СТОРИНГ получила финансирование в Сбербанке на строительство современного бизнес-центра в Екатеринбурге — Neboplaza. Перед тем как оформить кредит, аналитики компании проанализировали рыночную ситуацию и сделали вывод, что в перспективе 10 лет ставки по кредитам могут снизиться. Поэтому брать долгосрочный кредит по фиксированной ставке было невыгодно. Компания взяла финансирование по плавающей ставке, которая рассчитывается по специальной формуле и привязана к ключевой.

«Хоть мы и прогнозировали в долгосрочной перспективе снижение ключевой ставки, никогда нельзя исключать вероятность ее резкого и неожиданного повышения. Поскольку мы занимались реализацией масштабного проекта, то для нивелирования негативных последствий от возможного роста ключевой ставки мы решили захеджировать ставку по кредиту в Сбере», — отметил Михаил Визгин.

Для защиты бизнеса от кредитного риска Сбер предлагает владельцам компаний воспользоваться следующими инструментами:

Процентный своп позволяет заменить одни процентные платежи другими, например, перейти от плавающей ставке к фиксированной, или изменить периодичность платежей.

Процентный опцион позволяет застраховаться от понижения или роста процентных ставок. К примеру, опцион CAP применяется для страхования кредитов от роста процентных ставок, а опцион CAP&FLOOR определяет коридор, в пределах которого может колебаться процентная ставка.

«В нашем случае было принято решение приобрести опцион CAP на уровнях 6,25 -7,00%. Как показало дальнейшее развитие событий, мы все сделали верно. Когда в марте 2022 года регулятор поднял ключевую ставку до 20%, благодаря хеджированию наша компания получила от банка компенсацию в размере разницы между ключевой ставкой и уровнем опциона CAP, то есть – 13%. А стоимость обслуживания долга в Сбербанке для нас не изменилась», — добавил финансовый директор ГК СТОРИНГ.

По словам заместителя председателя Уральского банка Сбербанка Александра Нуйкина, при оформлении финансирования в банке необходимо учитывать рыночную ситуацию и сроки реализации проекта. «Чтобы уберечь себя от возможных рисков, мы рекомендуем нашим клиентам использовать инструменты хеджирования — опционы и свопы, — в зависимости от ситуации и предпочтений бизнеса», — подчеркнул он.