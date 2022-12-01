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​Банк Уралсиб приглашает премиальных клиентов в Бизнес-клуб «Перспектива»

Банк Уралсиб провел церемонию открытия Бизнес-клуба «Перспектива» для премиальных клиентов в Екатеринбурге и Челябинске

​Банк Уралсиб приглашает премиальных клиентов в Бизнес-клуб «Перспектива»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб провел церемонию открытия Бизнес-клуба «Перспектива» для премиальных клиентов в Екатеринбурге и Челябинске.

В ней приняли участие более 100 гостей – клиенты и партнеры банка, а также руководители ключевых направлений Банка Уралсиб. Специально для собравшихся выступил Радислав Гандапас, ведущий российский специалист по лидерству, президент Ассоциации спикеров СНГ. Он провел двухчасовой тренинг для первых резидентов «Перспективы».

Клуб станет площадкой для общения премиальных клиентов банка и расширения деловых коммуникаций. Резидентов ждет широкая сетка мероприятий, предполагающих максимум личных знакомств между резидентами – от тренингов с ведущими российскими спикерами, конференций и бизнес-завтраков, до совместного отдыха.

«Нетворкинг по принципу закрытых бизнес-клубов уже давно доказал свою эффективность для предпринимателей. Поэтому мы приняли решение запустить собственный бизнес-клуб, чтобы у премиальных клиентов Банка Уралсиб была возможность общаться между собой, расширять деловые коммуникации и просто проводить время в кругу единомышленников. Создание «Перспективы» было скорее не нашей инициативой, а реакцией на запрос, который сформировался у клиентов банка. Нам оставалось лишь его удовлетворить», – рассказал руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка Уралсиб Александр Фатеев.

Бизнес-клуб откроет новые возможности не только для резидентов, но и для членов их семей. Например, планируются Family Day – мероприятие для всей семьи, Uralsib Kids – обучающие программы для детей резидентов, Uralsib Woman Forum – деловое событие для жен резидентов клуба, а также бизнес-регата, посещение спортивных мероприятий, бизнес-кэмпы и ретриты.

«Наша цель была – построить уникальный бизнес-клуб, где гармонично бы сочетались российские предпринимательские традиции и лучшие мировые практики построения таких сообществ. Мы долго анализировали клубы в разных странах и заметили интересную тенденцию: в России клубы недостаточно привлекают членов семей резидентов в свои активности, хотя эта практика уже довольно популярна по всему миру. Мы сделали на этом акцент, разработав множество мероприятий для детей и супругов резидентов, которым также будет интересно активно участвовать в жизни Клуба», – рассказал управляющий бизнес-клубом «Перспектива» Тимур Давыдов.

Узнать подробности о вступлении в «Перспективу» можно у управляющего Клубом Тимура Давыдова. Телефон для связи: +7 965 104 20 18.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.


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